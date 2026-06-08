Cene nafte naglo skočile posle novih okršaja Izraela i Irana

Cene nafte na svetskom tržištu naglo su danas skočile posle obnavljanja direktnog sukoba između Izraela i Irana, koji ugrožavaju pregovore o rešavanju sukoba na Bliskom istoku i izazivaju strah od šireg zaoštravanja u regionu, preneli su francuski mediji.

U Parizu je danas oko 11.00 časova cena barela sirove nafte marke Brent iz Severnog mora, za isporuku u avgustu, porasla za 4,90 odsto na 97,65 dolara (84,86 evra). Njen američki ekvivalent, West Texas Intermediate, za isporuku u julu, porastao je za 4,88 odsto na 94,96 dolara (82,52 evra). EU razmatra zamrzavanje ograničenja cene ruske nafte usred rasta cena zbog rata u Iranu