Oglasio se ProGlas posle tribine u Ofenbahu: Razgovore sa dijasporom neće onemogućiti režirani incidenti

Inicijativa ProGlas pokrenula je akciju susreta i razgovora sa srpskom dijasporom pod nazivom „Bez tebe nema ni nas“, a na tribini koja je organizovana u nedelju u Ofenbahu, nedaleko od Frankfurta, došlo je do incidenta kada je iz sale izbačen novinar "Frankfurtskih vesti", nakon što je postavio pitanja.

Saopštenje ProGlasa prenosimo u celosti: "ProGlas izražava žaljenje zbog incidenta koji se dogodio na tribini u Frankfurtu. Incident u publici nema nikakve veze sa učesnicima tribine. Učesnici tribine su sve vreme pozivali da se svakome pruži prilika da postavi pitanje. Kao što je poznato, na tribinama ProGlasa u zemlji i inostranstvu nema zabranjenih pitanja. Naglašavamo da se jedan od učesnika incidenta nije akreditovao kod organizatora događaja kao novinar.