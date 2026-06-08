Otvorena izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“ Marka Crnobrnje i Stefana Tićmija u galeriji Novembar

Nova pre 9 minuta
Otvorena izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“ Marka Crnobrnje i Stefana Tićmija u galeriji Novembar

U galeriji Novembar otvorena je izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“, zajednički projekat skulptora Marka Crnobrnje i pisca Stefana Tićmija (Mitića).

Prema motivima Stefanovog romana „Tata kaže gambit“, galerija postaje velika šahovska tabla, a posetioci ulaze u partiju koja se odvija u prostoru. U romanu, otac i sin šah igraju predmetima iz kuće. U galeriji, ta ideja dobija novi oblik: prostor je organizovan kao velika tabla, a predmeti iz svakodnevnog života postaju figure u partiji. Crnobrnja odabrane predmete postavlja kao šahovske figure i tretira ih kao skulpture, pa elementi iz domaćeg okruženja dobijaju
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Otvorena izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“ Marka Crnobrnje i Stefana Tićmija u galeriji Novembar

Otvorena izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“ Marka Crnobrnje i Stefana Tićmija u galeriji Novembar

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Otvorena izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“ Marka Crnobrnje i Stefana Tićmija u galeriji Novembar

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Otvorena izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“ Marka Crnobrnje i Stefana Tićmija u galeriji Novembar

Otvorena izložba „Iluzije treba čuvati na sobnoj temperaturi“ Marka Crnobrnje i Stefana Tićmija u galeriji Novembar

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