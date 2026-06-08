Petković: Srpska lista osvojila više glasova nego na prošlim izborima u decembru

Nova pre 3 sata
Petković: Srpska lista osvojila više glasova nego na prošlim izborima u decembru

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković čestitao je Srpkoj listi i građanima koji su je na današnjim izborima podržali na osvajanju za Srbe svih deset garantovanih mandata u kosovskom parlamentu.

On je u saopštenju ocenio da su srpski narod i Srpska lista ponovo pokazali kolika je snaga srpske sloge i jedinstva na Kosovu. Direktor te kancelarije vlade Srbije je dodao da je Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, na današnjim osvojila više glasova nego na izborima u decembru lane. "U srpskim sredinama, Srpska lista je osvojila apsolutnu većinu i svih deset poslaničkih mandata, dok je istovremeno na delu Kurtijev izborni inženjering kojim se, (...)
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