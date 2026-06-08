Real Madrid izabrao "novog" predsednika, bez drame na izborima - potvrđeno da dolazi Murinjo

Nova pre 3 sata
Real Madrid izabrao "novog" predsednika, bez drame na izborima - potvrđeno da dolazi Murinjo

Florentino Perez, predsednik Fudbalskog kluba Real Madrid, ponovo je izabran na tu funkciju, pošto je na novim klupskim izborima pobedio protivkandidata Enrikea Rikelmea.

Real je saopštio da je nakon 100 odsto prebrojanih glasova, Perez dobio 21.741 glas, odnosno 65 odsto, a Rikelme 11.814 glasova, odnosno 35 odsto. "Nastavićemo da radimo kako bi Real Madrid nastavio da osvaja titule i borićemo se do kraja kako bi Real Madrid osvojio 16. trofej u Ligi šampiona. Pokazali ste svoju posvećenost i lojalnost klubu. Real Madrid je pobedio", rekao je 79-godišnji Perez svojim pristalicama na zabavi povodom pobede. Istakao je da je njegova
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