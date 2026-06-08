Čak 60 odsto ljudi u Srbiji bi pobeglo sa svog posla

Ozon press pre 1 sat
Čak 60 odsto ljudi u Srbiji bi pobeglo sa svog posla

Ubedljiva većina zaposlenih u Srbiji bi promenila posao odmah ako može, a njihovi pretpostavljeni žive u zabludi kako je radnicima super, pokazuje novo istraživanje Čak 60 odsto zaposlenih u Srbiji namerava da promeni posao u narednih godinu dana, ako bude moglo.

Do tog drastičnog podatka došlo je istraživanje „Šta to rade uspešne kompanije u Srbiji?“, koje su Infostud, TIM Centar, Osiguranik i Rezilient sproveli među preko tri hiljade zaposlenih i blizu hiljadu donosilaca odluka iz raznih industrija. Menadžeri nemaju blagog pojma Bizarno je što menadžeri u srpskim kompanijama očigledno žive u Diznilendu. Jer, oni procenjuju da svega 15 odsto njihovih zaposlenih traži drugi posao. Istina je pak da čak 61 odsto zaposlenih ne
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