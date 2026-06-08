Počeo Petrovski post: Vernici SPC danas započinju jedan od četiri velika godišnja posta

Ozon pre 12 minuta
Počeo Petrovski post: Vernici SPC danas započinju jedan od četiri velika godišnja posta

Za vernike Srpske pravoslavne crkve danas je počeo Petrovski post, poznat i kao Apostolski ili Letnji post, koji se završava 12. jula, na praznik Svetih apostola Petra i Pavla – Petrovdan.

Petrovski post ustanovljen je u čast svetih apostola Petra i Pavla, ali i svih apostola koji su se nakon silaska Svetog Duha postom i molitvom pripremali za propovedanje hrišćanske vere. Post počinje u prvoj sedmici nakon praznika Duhovi (Silazak Svetog Duha na apostole), zbog čega njegova dužina nije svake godine ista. U zavisnosti od datuma Vaskrsa i Duhova, Petrovski post može trajati od jedne sedmice i jednog dana do šest nedelja. Pročitajte još: Sremska
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