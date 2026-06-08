Iran će voditi rat i baviti se diplomatijom kako bi odbranio svoja prava

Politika pre 9 minuta
Iran će voditi rat i baviti se diplomatijom kako bi odbranio svoja prava

„Naš cilj je da okončamo rat i uspostavimo trajnu bezbednost, a ne da normalizujemo odnose sa Amerikom” – rekao je Kalibaf

TEHERAN – Strategija Irana u cilju okončanja trenutne američko-izraelske agresije je istovremeno vođenje rata i diplomatije kako bi se odbranila prava iranske nacije, izjavio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf. U audio poruci upućenoj iranskoj naciji, Kalibaf je rekao da je Iran spreman da odmah nastavi svoje vojne operacije kako bi odgovorio na kršenja primirja objavljenog početkom aprila od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela,
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