Šarif: Sporazum o okončanju rata SAD i Irana blizu finalnog dogovora

Politika pre 26 minuta
Šarif: Sporazum o okončanju rata SAD i Irana blizu finalnog dogovora

Pakistanski premijer pozvao sve strane na uzdržanost i nastavak diplomatskih napora, upozoravajući na rizike eskalacije između Irana i Izraela

Konačni cilj u okviru sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država i Irana samo što nije postignut, izjavio je danas pakistanski premijer Šehbaz Šarif, i pozvao Iran i Izrael an uzdržanost od daljih vojnih sukoba. „Dok iskreno i mukotrpno radimo, zajedno sa našom braćom i partnerima, na pronalaženju mirnog diplomatskog rešenja sukoba, a posebno kada je konačni cilj pred postizanjem, iskreno pozivamo sve strane da pokažu uzdržanost", napisao je Šarif na
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