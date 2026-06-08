Naredna dva dana u Novom Sadu vrela, a onda zahlađenje

Radio 021 pre 4 sati  |  021.rs
Naredna dva dana u Novom Sadu vrela, a onda zahlađenje

Naredna dva dana u Novom Sadu će biti pretežno sunčana i veoma topla, a onda sledi osetan pad temperature.

U utorak će minimalna temperatura biti 16, a maksimalna 32 stepena. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar. I u sredu veoma toplo, od 17 do 32 stepena. U četvrtak će biti od 18 do 24 stepena, mogući su pljuskovi, a vetar će biti u pojačanju i skretanju na severozapadni. U petak promenljivo oblačno. Najniža temperatura biće 13, a najviša 20 stepeni. I u subotu promenljivo oblačno, a temperatura će se kretati od 12 do 22 stepena. Biometerološka prognoza za utorak, 9.
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