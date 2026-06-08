VIDEO: Dvanaest aktivista privedeno u Beogradu posle protesta protiv izraelske fabrike dronova u Srbiji

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
VIDEO: Dvanaest aktivista privedeno u Beogradu posle protesta protiv izraelske fabrike dronova u Srbiji

Dvanaest aktivista inicijative "Podrška narodu Palestine" privedeno je sinoć u Beogradu nakon protesta protiv otvaranja izraelske fabrike dronova u Srbiji.

Kako navodi ta organizacija, aktivisti su privedeni dok su se mirno kretali nakon protesta u Knez Mihailovoj ulici, i to u dve policijske stanice - u Majke Jevrosime i u Savskoj ulici. Protest je održan ispred Skaj lajn kula u Kneza Miloša, a završio se ispred tržnog centra u Rajićevoj. Dodali su i da građani i njihovi aktivisti zahtevaju da se privedeni puste. Studenti u blokadi su objavili da je policija je privela deset građana koji su učestvovali na protestu u
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