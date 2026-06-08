VIDEO: Najmanje 19 mrtvih u jakom zemljotresu na Filipinima, pokrenut manji cunami

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
VIDEO: Najmanje 19 mrtvih u jakom zemljotresu na Filipinima, pokrenut manji cunami

Najmanje 19 osoba je poginulo i više od 200 je povređeno, uglavnom u oštećenim zgradama, u zemljotresu s epicentrom u moru, magnitude 7,8 koji je jutros pogodio južne Filipine, objavili su novi bilans zvaničnici.

Zemljotres je pokrenuo i cunami od jednog metra koji je zahvatio okolne obale. Nekoliko zgrada je srušeno i ključna infrastruktura oštećena je u potresu u gradu General Santos, a štete od cunamija prijavljene su najmanje u jednom priobalnom selu. Manji talasi su izmereni u Indoneziji i Palauu i čak u južnom Japanu. "Radi se o velikom zemljotresu", rekao je Teresito Bakolkol, direktor Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju koji je upozorio ljude da
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