Apostolović: Prioritet ispunjavanje uslova za otvaranje Klastera 3, očekujem do sredine juna

Radio sto plus pre 1 sat
Apostolović: Prioritet ispunjavanje uslova za otvaranje Klastera 3, očekujem do sredine juna

Izrazio je uverenje da će to biti ispunjeno do, manje-više, sredine juna. “Naši ciljevi su vrlo jasni.

Prioritet je ispunjavanje svega onoga što nam je uslov za otvaranje Klastera 3, dakle usklađivanje seta pravosudnih zakona s kraja januara u potpunosti sa preporukama Venecijanske komisije i verujem da ćemo to sve uraditi do manje-više sredine juna”, kazao je Apostolović novinarima posle konferencije u Beogradu “Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU”. Dodao je da je druga stvar
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