Organizacija: U Beogradu privedena grupa aktivista, protestovali protiv izraelske fabrike oružja

Radio sto plus pre 27 minuta
Organizacija: U Beogradu privedena grupa aktivista, protestovali protiv izraelske fabrike oružja

Aktivisti su privedeni dok su se mirno kretali nakon protesta u Knez Mihailovoj ulici a nalaze se u dve policijske stanice – u Majke Jevrosime i u Savskoj ulici, dodaje se.

Protest je održan ispred Skaj lajn kula u Kneza Miloša, a završio se ispred tržnog centra u Rajićevoj, navedeno je u saopštenju uz video snimak na Fejsbuku. Organizacija “Podrška narodu Palestine” je dodala i da građani i njihovi aktivisti zahtevaju da se privedeni puste. Studenti u blokadi su objavili da je policija je privela deset građana koji su učestvovali na protestu u Rajićevoj među kojima su i dva studenta Filozofskog fakulteta. Naveli su da se privedeni
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