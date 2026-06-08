Vučić: Da ne ulažemo u vojsku, Srbija bi bila pojedena i progutana u roku od 48 sati

“Progutali bi nas i pojeli da nije tako”, dodao je Vučić. “Samo nam okruženje pogledajte, a neću da govorim o velikim silama.

Ovako ulaganjem u vojsku mi čuvamo svoje nebo, zemlju i neće se niko drznuti da nas napadne. Mi smo nekada mogli da srušimo dva ili tri agresorska aviona, danas niko ne bi mogao da napadne Srbiju a da nema stotinama veće gubitke”, rekao je Vučić, kao gost na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS). “Eto, da znate koliko je Srbija snažnija i koliko su drugačija vremena”, dodao je on. Vučić