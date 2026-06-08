Eriksen izašao iz bolnice: Dobro sam, bila je drugačija situacija od one iz 2021.

Danski reprezentativac Kristijan Eriksen, koji se u nedelju srušio na terenu tokom prijateljske utakmice protiv Ukrajine, otpušten je iz bolnice i počeo je sa oporavkom.

Prijateljska utakmica između fudbalera Danske i Ukrajine prekinuta je u nedelju u 65. minutu pošto je Kristijan Eriksen kolabirao na terenu. Nakon što mu je pružena lekarska pomoć, Eriksen je sam napustio teren. U Univerzitetskoj bolnici u Odenseu podvrgnut je dodatnim pregledima, a danas se vratio kući i na Instagramu saopštio da je dobro. "Želim da svi znaju da sam dobro i da sam kod kuće sa svojom porodicom. Kao što možete da zamislite, šok koji sam primio od