Izrael i Iran obustavljaju međusobne napade; Netanjahu: Vojne akcije za sada zaustavljene

Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve, kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. U međuvremenu, navodno je došlo do dogovora o obustavljanju međusobnih udara. I izraelski premijer Benjamin Netanjahu kaže da su akcije, za sada, zaustavljene.

08. 06. 2026. 23:32 Libanski predsednik apeluje na Izrael da nastavi pregovore a ne rat Libanski predsednik Džozef Aun uputio je direktan apel izraelskoj vladi i narodu da dođu za pregovarački sto kako bi se okončao rat, upozoravajući da im vojno rešenje nikada neće pružiti bezbednost. "Spremni smo, voljni, posvećeni. Da li ste i vi? Ako jeste, hajde da sednemo i razgovaramo", rekao je Aun u intervjuu za Si-En-En. Libanska vlada je u direktnim pregovorima sa