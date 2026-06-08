Izrael ponovo izveo udare na Iran; Revolucionarna garda: Napadi izvedeni balističkim raketama

Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve, kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila da je Izrael koristio balističke rakete.

05:31 Revolucionarna garda: Izrael koristio balističke rakete za napad na Iran Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve, kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Rojters javlja da su se eksplozije čule u Teheranu. Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je Izrael izveo napade na ciljeve unutar Irana upotrebom balističkih raketa