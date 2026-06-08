Napad na Zaporošku oblast – petoro mrtvih, 14 povređenih; Dron pogodio putnički voz na Krimu, jedna osoba stradala

Rat u Ukrajini – 1.606. dan. Pet osoba je poginulo, a 14 je povređeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođe, a mašinovođa je povređen.

Napad na Zaporošku oblast – petoro mrtvih, 14 povređenih Pet osoba je poginulo, a 14 je povređeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, saopštio je guverner tog regiona Ivan Fedorov. Naveo je da je Rusija izvela napade na taj region vazdušnim udarima, dronovima i artiljerijskim granatiranjem. Prema njegovim rečima, oštećeni su infrastrukturni objekti, stambene zgrade i automobili. (Rojters) Dron pogodio voz na Krimu, jedna osoba stradala Ukrajinski dron