Bekerat: EU će nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu

BEOGRAD - Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Andreas Von Bekerat rekao je danas da će EU nastavti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu u EU i dodao da Srbija treba da iskoristi trenutni, kako je rekao, zamajac ka evropskom putu.

Na konferenciji "Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije", koji je organizovala Američka privredna komora u Srbiji (AmĆam Srbija) Bekerat je istakao da EU ima isti san, a to je da pripremi Srbiju za članstvo u EU, i dodao da je impresioniran napornim radom Opetativnog tima koji je formiran za pristupanje sa EU. On je istakao da svaki korak koji se učini približava Srbiju ka