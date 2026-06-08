Bekerat: EU će nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
Bekerat: EU će nastaviti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu

BEOGRAD - Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Andreas Von Bekerat rekao je danas da će EU nastavti da podržava Srbiju na njenom putu ka članstvu u EU i dodao da Srbija treba da iskoristi trenutni, kako je rekao, zamajac ka evropskom putu.

Na konferenciji "Dijalog o ekonomskim aspektima evropskih integracija i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije", koji je organizovala Američka privredna komora u Srbiji (AmĆam Srbija) Bekerat je istakao da EU ima isti san, a to je da pripremi Srbiju za članstvo u EU, i dodao da je impresioniran napornim radom Opetativnog tima koji je formiran za pristupanje sa EU. On je istakao da svaki korak koji se učini približava Srbiju ka
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