BLISKOISTOČNI SUKOB: Izrael ponovo izveo udare na Iran; Revolucionarna garda: Napadi izvedeni balističkim raketama

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Izrael je rano jutros izveo udare na vojne ciljeve u zapadnom i centralnom delu Irana, nekoliko sati nakon što je Teheran ispalio salvu raketa na izraelske ciljeve, kao odgovor na napad na južna predgrađa Bejruta. Revolucionarna garda saopštila da je Izrael koristio balističke rakete.

Najmanje dve osobe su poginule, a 11 ih je povređeno u izraelskom napadu na južno predgrađe Bejruta, tvrde libanski zvaničnici. Izraelska vojska, međutim, saopštila je da je meta vazdušnog napada komandno mesto militantne grupe Hezbolah. Iran, u međuvremenu, ispalio je 10 balističke rakete na Izrael, kao odgovor na napad u Libanu, dok je izraelska vojska navela da su odbijeni svi napada, kao i da nema štete i povređenih. Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager