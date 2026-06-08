Broj žrtava zemljotresa na Filipinima porastao na 32, više od 200 ljudi povređeno

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Broj žrtava zemljotresa na Filipinima porastao na 32, više od 200 ljudi povređeno

MANILA - Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Rihterove skale koji je danas pogodio Filipine povećan je na 32, javlja Rojters.

Procenjuje se da je povređeno nešto više od 200 ljudi, a nešto više od 10 njih se vodi kao nestalo. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. U te dve zemlje zabeleženi su talasi visine do jednog metra. Filipinske vlasti upozorile su svoje građane da se evakišu u područja na većim nadmorskim visinama. Epicentar
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