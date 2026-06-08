Fiskalni savet: Nova fiskalna strategija drži javne finansije Srbije na stabilnom kursu

BEOGRAD - Nacrt Fiskalne strategije predviđa umeren fiskalni deficit od tri odsto BDP-a u 2026. i 2027 odnosno 2,5 odsto BDP-a u periodu 2028-2029 godine, što obezbeđuju državi potreban fiskalni prostor za brzo reagovanje u slučaju eventualnog izbijanja kriza ili drugih nepredviđenih poremećaja, ocenio je danas Fiskalni savet u "Mišljenju na Nacrt Fiskalne strategije za 2027. godinu sa projekcijama za 2028. i 2029. godinu".

"To bi, uz očekivani privredni rast, dovelo do postepenog smanjenja javnog duga sa 44,7 odsto BDP-a na kraju 2025. na 43,9 odsto BDP-a do kraja 2029. godine", navodi se u dokumentu. Kako je navedeno, takvi nivoi fiskalnog deficita i javnog duga, kako je navedeno, su održivi i obezbeđuju državi potreban fiskalni prostor za brzo reagovanje. Fiskalni savet ocenjuje da je najveća vrednost nove Fiskalne strategije to što održava javne finansije na stabilnom kursu u