Partizan i Srđan Blagojević se sporazumno razišli, Saša Ilić novi trener kluba

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Partizan i Srđan Blagojević se sporazumno razišli, Saša Ilić novi trener kluba

BEOGRAD - Saša Ilić imenovan je za novog trenera Partizana, pošto je ovaj fudbalski klub objavio da je sporazumno raskinuo ugovor sa dosadašnjim trenerom Srđanom Blagojevićem, saopštio je danas beogradski klub.

Ilić će na mestu trenera Partizana zameniti Srđana Blagojevića, koji je ranije danas sporazumno raskinuo ugovor sa "crno-belima". U saopštenju Partizana se navodi da će Ilić sutra u 12 časova na stadionu u Humskoj biti zvanično promovisan kao novi trener "crno-belih". Ilić (48) je za Partizan ukupno odigrao 876 utakmica, postigao je 240 golova, a sa "crno-belima" je osvojio 11 šampionskih titula, kao i sedam trofeja nacionalnog Kupa. Sa klubom iz Humske je dva puta
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