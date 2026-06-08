Petković: Čestitka Marte Kos na "pobedi" Aljbinu Kurtiju neprimerena iz više razloga

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Petković: Čestitka Marte Kos na "pobedi" Aljbinu Kurtiju neprimerena iz više razloga

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je čestitka Evropske komesarke za proširenje Marte Kos Aljbinu Kurtiju, povodom "pobede" na izborima za skupštinu privremenih prištinskih institucija, neprimerena iz više razloga, ističući da su izbori bili još jedna demonstracija očiglednog političkog inženjeringa gde je, kako je ukazao, Srpska lista bila izložena neprihvatljivom i nedemokratskom pritisku.

"Čestitanje Aljbinu Kurtiju dok je brojanje glasova još uvek u toku je veoma neobično. 'Inkluzivan i uredan proces glasanja' za koji se Kurtiju čestita ne postoji u stvarnosti. Ovi izbori su bili još jedna demonstracija očiglednog političkog inženjeringa: Srpska lista je bila izložena neprihvatljivom i nedemokratskom pritisku, dok je njen protivnik Nenad Rašić, uz Kurtijevu aktivnu pomoć, ponovo dobio podršku albanskih glasova", naveo je Petković na mreži Iks u
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