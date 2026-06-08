Petković: Srpski narod i Srpska lista ponovo pokazali snagu sloge i jedinstva

RTV pre 5 sati  |  Tanjug
Petković: Srpski narod i Srpska lista ponovo pokazali snagu sloge i jedinstva

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković čestitao je srpskom narodu i Srpskoj listi na izbornim rezultatima na današnjim izborima za skupštinu u Prištini i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva.

"Želim da čestitam hrabrom i odvažnom srpskom narodu i našoj Srpskoj listi koji su ponovo pokazali kolika je snaga srpske sloge i jedinstva, osvojivši srpskim glasovima na današnjim izborima svih deset mandata, što je ukupno više glasova za Srpsku listu nego u decembru prošle godine. Naglašavam da je u srpskim sredinama, Srpska lista osvojila apsolutnu većinu i svih deset poslaničkih mandata, dok je istovremeno na delu Kurtijev izborni inženjering kojim se, po već
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