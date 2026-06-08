Ukinuta vanredna situacija na teritorijma opština Gornji Milanovac i Čačak, vodosnabdevanje normalizovano

GORNJI MILANOVAC,ĆAĆAK - Na teritoriji opštine Gornji Milanovac danas je ukinuta vanredna situacija posle stabilizacije vodosnabdevanja iz sistema Rzav.

Odluku je doneo predsednik opštine Dejan Kovačević na osnovu predloga Opštinskog štaba za vanredne situacije. "Ukida se vanredna situacija na teritoriji opštine Gornji Milanovac nakon stabilizacije vodosnabdevanja iz sistema Rzav i na osnovu dobijenih rezultata tri dana praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz sistema gradskog vodovoda u Gornjem Milanovcu i obaveštenja dobijenog od strane Republičkog sanitarnog inspektora", navodi se u odluci. Predsednik opštine