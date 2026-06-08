UKRAJINSKA KRIZA: Napad na Zaporošku oblast – petoro mrtvih, 14 povređenih; Dron pogodio putnički voz na Krimu, jedna osoba stradala

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.606. dan. Pet osoba je poginulo, a 14 je povređeno u ruskom napadu na ukrajinsku Zaporošku oblast, saopštio je guverner tog regiona. Ukrajinski dron pogodio je voz na Krimu, pri čemu je poginuo pomoćnik mašinovođe, a mašinovođa je povređen.

Pres služba "Energoatom" saopštila je da su ruske snage napale zgradu Centralizovanog skladišta istrošenog nuklearnog goriva u Kijevskoj oblasti. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da je njen tim stručnjaka pregledao mesto jutrošnjeg napada dronom na centralno skladište istrošenog goriva u blizini lokacije ugašene nuklearne elektrane Černobilj u Ukrajini, i da je utvrđeno da je napad uzrokovao značajnu štetu na delu zgrade za prijem