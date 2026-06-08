Tokom dana toplo i sunčano, moguće povremene oblačnosti

Šabačke novosti pre 5 sati
Tokom dana toplo i sunčano, moguće povremene oblačnosti

U ponedeljak ujutru na jugozapadu Srbije biće magle.

Tokom dana toplo ili vrlo toplo i u većini krajeva sunčano uz slab dnevni razvoj oblaka u zapadnim i južnim predelilma Srbije. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 11°C do 18°C, a maksimalna temperatura od 29°C do 32°C. Uveče suvo. U utorak vrlo toplo uz dnevni razvoj oblaka sa dužim sunčanim periodima. Na zapadu i jugozapadu Srbije popodne može biti kratkotrajne kiše i ređih lokalnih pljuskova sa grmljvinom. Vetar
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