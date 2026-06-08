Iran obustavlja dalje napade na Izrael osim ako Liban bude meta

Iranske oružane snage saopštile su da je okončana vojna operacija protiv Izraela, ali su upozorile na još žešće napade ukoliko Izrael nastavi udare na Liban, prenela je poluzvanična iranska novinska agencija Fars. „Nakon agresije i dela sabotaže brutalnog cionističkog režima na jugu Libana i oblasti Dahije, izvedenih uz podršku kriminalne Amerike, moćne oružane snage Islamske Republike Iran, u znak podrške potlačenom narodu Libana, zadale su ovom režimu bolan