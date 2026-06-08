Florentino obećao 16. evropsku titulu nakon ubedljive pobede

Florentino Peres (79) je dao posebnu izjavu medijima u sali "Madrid" hotela "Evrobilding", nakon ubedljive pobede na predsedničkim izborima za predsednika Real Madrida protiv Enrikea Rikelmea.

Peres je stigao negde oko ponoći, a dočekala ga je oduševljena gomila koja je skandirala „predsednik, predsednik“. U svom govoru, Perez se zahvalio na podršci i obećao nešto, što svi očekuju od njega u predstojećem mandatu (do 2030. godine), a to je 16. trijumf u Ligi šampiona. „Bio je to veliki dan za Madrid. Hvala vam na podršci, ljubavi i snazi da pobedim na ovim izborima. Pobedili smo na svim biračkim mestima, odnosno u svim starosnim grupama. Ostvarili smo