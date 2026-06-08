Florentino obećao 16. evropsku titulu nakon ubedljive pobede

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Igor Jagličić
Florentino obećao 16. evropsku titulu nakon ubedljive pobede

Florentino Peres (79) je dao posebnu izjavu medijima u sali "Madrid" hotela "Evrobilding", nakon ubedljive pobede na predsedničkim izborima za predsednika Real Madrida protiv Enrikea Rikelmea.

Peres je stigao negde oko ponoći, a dočekala ga je oduševljena gomila koja je skandirala „predsednik, predsednik“. U svom govoru, Perez se zahvalio na podršci i obećao nešto, što svi očekuju od njega u predstojećem mandatu (do 2030. godine), a to je 16. trijumf u Ligi šampiona. „Bio je to veliki dan za Madrid. Hvala vam na podršci, ljubavi i snazi da pobedim na ovim izborima. Pobedili smo na svim biračkim mestima, odnosno u svim starosnim grupama. Ostvarili smo
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Real ne menja predsednika: Florentino Perez pobedio na izborima i ostaje na čelu Madriđana do 2030.

Real ne menja predsednika: Florentino Perez pobedio na izborima i ostaje na čelu Madriđana do 2030.

Newsmax Balkans pre 55 minuta
Bog i batina Reala: Florentino Peres dobio novi mandat na izborima u Kraljevskom klubu!

Bog i batina Reala: Florentino Peres dobio novi mandat na izborima u Kraljevskom klubu!

Hot sport pre 1 sat
Real Madrid izabrao "novog" predsednika, bez drame na izborima - potvrđeno da dolazi Murinjo

Real Madrid izabrao "novog" predsednika, bez drame na izborima - potvrđeno da dolazi Murinjo

Nova pre 1 sat
Florentino Perez ostaje na čelu Reala

Florentino Perez ostaje na čelu Reala

RTS pre 1 sat
Nesalomivi Florentino - dobio izbore i proglasio novog trenera Reala VIDEO

Nesalomivi Florentino - dobio izbore i proglasio novog trenera Reala VIDEO

B92 pre 1 sat
Florentino Perez vodi Real do 2030. godine

Florentino Perez vodi Real do 2030. godine

Politika pre 1 sat
Gotovo je! Poznat i predsednik i novi trener Real Madrida

Gotovo je! Poznat i predsednik i novi trener Real Madrida

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Real MadridLiga ŠampionaMadridPredsednički izboriIzbori

Sport, najnovije vesti »

Bogdan Bogdanović nastavlja karijeru u NBA ligi

Bogdan Bogdanović nastavlja karijeru u NBA ligi

Danas pre 0 minuta
Radivojević pala za pet, Danilović za 46 pozicija na WTA listi

Radivojević pala za pet, Danilović za 46 pozicija na WTA listi

Danas pre 25 minuta
Miloš Milojević ima novi posao, stiže posle Slaviše Jokanovića!

Miloš Milojević ima novi posao, stiže posle Slaviše Jokanovića!

Sportske.net pre 29 minuta
Partizan u trci sa vremenom: Crno-beli na korak velikog pojačanja, ali postoji jedna začkoljica!

Partizan u trci sa vremenom: Crno-beli na korak velikog pojačanja, ali postoji jedna začkoljica!

Hot sport pre 14 minuta
Očekivan pad Novaka: Đoković više nije u top 5 na ATP listi, Zverevu uzalud Rolan Garos!

Očekivan pad Novaka: Đoković više nije u top 5 na ATP listi, Zverevu uzalud Rolan Garos!

Hot sport pre 44 minuta