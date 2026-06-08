Oglasio se Eriksen: Ovo je drugačije nego pre pet godina

Fudbaler Kristijan Eriksen oglasio se nakon što se ponovno srušio na terenu tokom utakmice između Danske i Ukrajine.

Eriksen je kolabirao je u 65. minutu susreta koji se u nedelju, 7. juna igrao u Odenseu. Utakmica je nakon toga prekinuta iako je Danska u tom trenutku vodila 2:1. Fudbaler je nakon pružene medicinske pomoći došao svesti i napustio teren, a potom je prevezen u bolnicu. Ovo je drugi sličan incident u njegovoj karijeri. Podetimo, Eriksen je tokom Evropskog prvenstva koje se igralo 2021. godine, doživio srčani zastoj na utakmici protiv Finske. Nakon toga ugrađen mu je