„Saša Ilić mora da ima veći kredit od bilo koga u Partizanu“

Centralna tema dana u srpskom fudbalu je definitivni povratak Saše Ilića u Partizan, sada na mesto šefa stručnog štaba.

Partizan je u ponedeljak i definitivno potvrdio informaciju koju je Sport klub plasirao, Saša Ilić će postati novi šef stručnog štaba crno-belih. Prethodno, ozvaničen je sporazumni raskid saradnje sa Srđanom Blagojevićem, koji će karijeru nastaviti u ruskom Akronu. Često su crno-beli menjali trenere u prethodnom periodu, koji je za tim iz Humske bio izuzetno turbulentan. Voditelj „Sportskog dana“ na televiziji N1 Nebojša Višković izneo je činjenične podatke, na