Ukinuta vanredna situacija na teritorijama Čačka i Gornjeg Milanovca

Sputnik pre 6 sati
Ukinuta vanredna situacija na teritorijama Čačka i Gornjeg Milanovca

Na osnovu predloga nadležnih štabova za vanredne situacije, danas je ukinuta vanredna situacija na teritoriji grada Čačka i opštine Gornji Milanovac, nakon stabilizacije snabdevanja vodom iz sistema Rzav.

U Čačku je zamenik gradonačelnika Vladislav Milić doneo odluku o ukidanju vanredne situacije. Ona je bila uvedena zbog opasnosti od nedostatka vode za piće, izazvane havarijom na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav. Nakon otklanjanja posledica havarije, stabilizacije vodosnabdevanja i uspešno sprovedenih preventivnih i operativnih mera zaštite i spasavanja, prestali su razlozi za dalje trajanje vanredne situacije. Predstavnici lokalne samouprave zahvalili su
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