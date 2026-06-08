UNIFIL odao počast srpskom mirovnjaku Milovanu Jovanoviću stradalom u Libanu

Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) saopštila je da je na komemoraciji na aerodromu u Bejrutu odata počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću (36), mirovnjaku UNIFIL-a koji je preminuo u četvrtak nakon što je teško povređen u napadu minobacačkim granatama u blizini Mardžajuna.

Jovanović je sedmi mirovnjak koji je poginuo tokom obavljanja misije na jugu Libana, od obnavljanja neprijateljstava Hezbolaha i Izraela početkom marta. "Kao i svi mi, Milovan je napustio svoju domovinu i svoje voljene da bi služio misiji posvećenoj stabilnosti, dijalogu i miru. Vaš primer nas podseća na važnost brige jednih o drugima i rada kao jednog tima. Dragi Milovane, danas te ispraćamo na tvoje poslednje putovanje kući. Hvala ti na tvojoj službi, na