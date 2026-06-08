UNIFIL odao počast srpskom mirovnjaku Milovanu Jovanoviću stradalom u Libanu

Sputnik pre 1 sat
UNIFIL odao počast srpskom mirovnjaku Milovanu Jovanoviću stradalom u Libanu

Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) saopštila je da je na komemoraciji na aerodromu u Bejrutu odata počast srpskom naredniku Milovanu Jovanoviću (36), mirovnjaku UNIFIL-a koji je preminuo u četvrtak nakon što je teško povređen u napadu minobacačkim granatama u blizini Mardžajuna.

Jovanović je sedmi mirovnjak koji je poginuo tokom obavljanja misije na jugu Libana, od obnavljanja neprijateljstava Hezbolaha i Izraela početkom marta. "Kao i svi mi, Milovan je napustio svoju domovinu i svoje voljene da bi služio misiji posvećenoj stabilnosti, dijalogu i miru. Vaš primer nas podseća na važnost brige jednih o drugima i rada kao jednog tima. Dragi Milovane, danas te ispraćamo na tvoje poslednje putovanje kući. Hvala ti na tvojoj službi, na
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

BBC News pre 1 sat
Odata počast srpskom mirovnjaku u Libanu

Odata počast srpskom mirovnjaku u Libanu

Vreme pre 1 sat
Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

Danas pre 1 sat
Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

Južne vesti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNLibanIzraelHezbolahAerodromBejrutsrbijasvet

Politika, najnovije vesti »

Slavi Srpska lista, slavi Kurti: „Šta da ti pričam kad sve znaš“

Slavi Srpska lista, slavi Kurti: „Šta da ti pričam kad sve znaš“

Vreme pre 14 minuta
Brnabić: Merc i Makron predložili da put svake pojedinačne zemlje ipak bude fer

Brnabić: Merc i Makron predložili da put svake pojedinačne zemlje ipak bude fer

NIN pre 15 minuta
Niš, moj grad: Pad grane na sugrađanku upozorenje da je zelenilu u Nišu potrebno stručno održavanje

Niš, moj grad: Pad grane na sugrađanku upozorenje da je zelenilu u Nišu potrebno stručno održavanje

Naissus info pre 50 minuta
Niš moj grad: Pad grane na sugrađanku upozorenje da je održavanje zelenila i bezbednosno pitanje

Niš moj grad: Pad grane na sugrađanku upozorenje da je održavanje zelenila i bezbednosno pitanje

Serbian News Media pre 25 minuta
Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

Počast u Bejrutu za vojnika iz Srbije u misiji UN poginulog na jugu Libana

BBC News pre 1 sat