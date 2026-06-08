Vučić: Obradovaćemo penzionere paketom mera, razgovaramo i o sniženju cena lekova

Sputnik pre 1 sat
Vučić: Obradovaćemo penzionere paketom mera, razgovaramo i o sniženju cena lekova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je cilj države da najavljenim paketom mera pomoći obraduje gotovo sve penzionere, a posebno one sa najnižim primanjima, dodajući da se u okviru paketa razgovara i o sniženju cena lekova.

"Ne možemo da izbegnemo i da kažemo 'Ajde da ne obradujemo one penzionere koji imaju visoke penzije'. Ne smete to da radite. Ali je, naravno, naš cilj da pre svega obradujemo one koji imaju niže penzije ili ispod proseka penzije, ili oko proseka, da to bude nešto značajniji iznos. Takođe, razgovaramo o sniženju cena lekova. Verujem da ćemo tu itekako da imamo uspeha, deo ćemo mi da preuzmemo, ne želimo da uđemo u nestašicu leka, bilo kojeg. Da nam se to ne bi
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