Nastavak ispitivanja rakete MICA NG na Rafalu: Izvedeno prvo lansiranje pri nadzvučnom letu aviona nosača

Nakon skoro godinu dana od izvođenja prvog opitnog lansiranja rakete vazduh-vazduh MICA NG, francuska Generalna direkcija za naoružanje (DGA) objavila je da je 1. juna uspešno izvršeno prvo lansiranje ove rakete sa borbenog aviona Rafal koji je leteo nadzvučnom brzinom.

Kako DGA navodi, lansiranje rakete MICA nove generacije predstavlja važnu prekretnicu ka kvalifikaciji ovog naoružanja i njegovoj integraciji na avion Rafal, a omogućilo je procenu performansi infracrvenog sistema (IC) za navođenje u veoma zahtevnim uslovima. Pojašnjeno je da ova varijanta rakete ima IC tragač za automatsku korekciju svoje putanje na osnovu informacija koje prima, odnosno na osnovu infracrvenog zračenja koje emituje cilj. Podseća se da su pri