"Nisu učestvovala...": Oglasio se UIKS povodom izjave Marka Bojkovića o prebijanju ćerke Dejana Petrovića

Telegraf pre 6 sati  |  Telegraf.rs/Blic
"Nisu učestvovala...": Oglasio se UIKS povodom izjave Marka Bojkovića o prebijanju ćerke Dejana Petrovića

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) oglasila se i demantovala tvrdnje MMA borca Marka Bojkovića da su lica na izdržavanju zatvorske kazne učestvovala u incidentu u Užicu.

U noći između 5. i 6. juna došlo je do sukoba nakon kog je brat ovog sportiste osumnjič Marko Bojković je u svojoj izjavi policiji naveo da su njega i njegovog brata u užičkom lokalu napali lokalni dileri, kao i lica koja se nalaze na odsluženju zatvorske kazne. Bojković je istakao da je napad započeo dečko Jovane Petrović, kog je opisao kao višestrukog povratnika na odsluženju zatvorske kazne, u trenutku kada su njene drugarice želele da se fotografišu sa braćom
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