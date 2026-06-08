"Nisu učestvovala...": Oglasio se UIKS povodom izjave Marka Bojkovića o prebijanju ćerke Dejana Petrovića

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) oglasila se i demantovala tvrdnje MMA borca Marka Bojkovića da su lica na izdržavanju zatvorske kazne učestvovala u incidentu u Užicu.

U noći između 5. i 6. juna došlo je do sukoba nakon kog je brat ovog sportiste osumnjič Marko Bojković je u svojoj izjavi policiji naveo da su njega i njegovog brata u užičkom lokalu napali lokalni dileri, kao i lica koja se nalaze na odsluženju zatvorske kazne. Bojković je istakao da je napad započeo dečko Jovane Petrović, kog je opisao kao višestrukog povratnika na odsluženju zatvorske kazne, u trenutku kada su njene drugarice želele da se fotografišu sa braćom