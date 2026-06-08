Novi detalji transfera Hejsa u Partizan: Amerikanac neće biti među najplaćenijima u timu

Kevarijus Hejs nalazi se na korak od potpisa za Partizan, a poslednjih dana u javnosti se spekuliše o finansijskim detaljima njegovog ugovora i visokim finansijskim zahtevima igrača.

Prema informacijama do kojih je došao Telegraf, Hejsova zarada u prvoj sezoni dvogodišnjeg ugovora iznosiće oko 900.000 evra, što je konkretnije od cifara koje su se pojavile u javnosti. Kako nezvanično saznajemo, ugovor je koncipiran tako da postoji mogućnost povećanja primanja u drugoj godini saradnje, a konačan iznos zavisiće i od učinka igrača, kao i određenih ugovornih stavki koje su predviđene između dve strane. Takođe, u skladu sa učinkom igrača, ugovorom je