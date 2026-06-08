Pavle Mensur se oglasio dok svi bruje o njegovoj vezi sa 11 godina starijom Jelisavetom: Evo šta je objavio

Glumac Pavle Mensur oglasio se dok svi bruje o njegovoj vezi sa 11 godina starijom koleginicom, Jelisavetom Orašanin, koja se navodno razvela od košarkaša Miloša Teodosića.

Mladi glumac izbegava da govori o novoj romansi, a sada je pokazao kako provodi vreme. Pavle se uslikao u teretani, na jednoj od sprava, dok je napravio kratak predah od vežbanja. Na sebi je nosio crnu majicu, kačket i šorc, a oko njega vidimo mušku ekipu. Podsetimo, domaća javnost danima bruji o novom paru u svetu glume. Kako se saznalo, Jelisaveta Orašanin je nakon razvoda od proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića uplovila u vezu sa 11 godina mlađim kolegom,