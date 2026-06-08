Posle pravog letnjeg dana sledi iznenađenje: Oglasio se RHMZ, ovi krajevi prvi su na udaru

Današnji dan u Srbiji obeležilo je pravo letnje vreme.

Sunce i visoke temperature dominirali su širom zemlje, a u pojedinim krajevima živa u termometru dostigla je i 30. podeljak. Ipak, prema najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vremenske prilike uskoro će se promeniti. U naredna dva sata u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, koji ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Padavine će biti lokalnog karaktera. (Telegraf.rs)