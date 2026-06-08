Posle pravog letnjeg dana sledi iznenađenje: Oglasio se RHMZ, ovi krajevi prvi su na udaru

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Posle pravog letnjeg dana sledi iznenađenje: Oglasio se RHMZ, ovi krajevi prvi su na udaru

Današnji dan u Srbiji obeležilo je pravo letnje vreme.

Sunce i visoke temperature dominirali su širom zemlje, a u pojedinim krajevima živa u termometru dostigla je i 30. podeljak. Ipak, prema najnovijem upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vremenske prilike uskoro će se promeniti. U naredna dva sata u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, koji ponegde može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Padavine će biti lokalnog karaktera. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima graničnih prelaza

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima graničnih prelaza

RTV pre 8 minuta
Idemo na +33, a onda stiže nevreme! Temperatura drastično pada preko noći, ima da pljušti i da pada grad, hladni front ne…

Idemo na +33, a onda stiže nevreme! Temperatura drastično pada preko noći, ima da pljušti i da pada grad, hladni front ne popušta do daljeg

Blic pre 53 minuta
RHMZ se oglasio o pljuskovima u Srbiji: Evo gde će padati kiša večeras

RHMZ se oglasio o pljuskovima u Srbiji: Evo gde će padati kiša večeras

Mondo pre 1 sat
Meteorolog Čubrilo otkrio kakvo vreme će biti do kraja juna: Spremite se za smenu vrućina i pljuskova sa grmljavinom

Meteorolog Čubrilo otkrio kakvo vreme će biti do kraja juna: Spremite se za smenu vrućina i pljuskova sa grmljavinom

Mondo pre 1 sat
Od 11. juna nova pravila na putu Zrenjanin - Ečka: Evo šta se menja

Od 11. juna nova pravila na putu Zrenjanin - Ečka: Evo šta se menja

B92 pre 1 sat
Putevi Srbije: Kamioni čekaju tri sata na Batrovcima, četiri na prelazu Šid

Putevi Srbije: Kamioni čekaju tri sata na Batrovcima, četiri na prelazu Šid

Danas pre 4 sati
Vremenska prognoza za utorak, 9. jun: Pretežno sunčano, toplo i sparno

Vremenska prognoza za utorak, 9. jun: Pretežno sunčano, toplo i sparno

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZsrbija

Vojvodina, najnovije vesti »

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima graničnih prelaza

Bez zadržavanja na rampama auto-puteva i na putničkim terminalima graničnih prelaza

RTV pre 8 minuta
Idemo na +33, a onda stiže nevreme! Temperatura drastično pada preko noći, ima da pljušti i da pada grad, hladni front ne…

Idemo na +33, a onda stiže nevreme! Temperatura drastično pada preko noći, ima da pljušti i da pada grad, hladni front ne popušta do daljeg

Blic pre 53 minuta
NTP Novi Sad traži nove članove: Raspisan javni poziv za tehnološke kompanije i startape

NTP Novi Sad traži nove članove: Raspisan javni poziv za tehnološke kompanije i startape

B92 pre 53 minuta
U Erdeviku održana 27. Sremska kulenijada

U Erdeviku održana 27. Sremska kulenijada

RTV pre 2 sata
RHMZ se oglasio o pljuskovima u Srbiji: Evo gde će padati kiša večeras

RHMZ se oglasio o pljuskovima u Srbiji: Evo gde će padati kiša večeras

Mondo pre 1 sat