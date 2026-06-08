Prvi snimci razornog zemljotresa na Filipinima: Zgrada pada kao da je od karata, usledio cunami

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale sa epicentrom na moru pogodio je deo južnog dela Filipina rano ujutro u ponedeljak, uzrokujući štetu u ključnom priobalnom gradu, dovevši do nestanka struje i pokrećući cunami talase visine jednog metar duž obližnjih obala, saopštili su zvaničnici.

Predsednik Ferdinand Markos Mlađi zatražio je od ljudi da odmah odu na uzvišenija mesta u filipinskim područjima podložnim cunamiju, a indonežanske i malezijske vlasti takođe su izdale upozorenja za obližnja priobalna područja. Nije bilo neposrednih izveštaja o žrtvama, a nije jasno da li su ljudi zarobljeni ili povređeni u urušavanju najmanje jedne male zgrade u General Santosu, gradu za preradu tune sa više od 700.000 stanovnika, koji je takođe komercijalni