Pucaće gromovi! Temperatura će biti u drastčnom padu: Srbiji prete i oluje, evo kada se sve menja

Sve do sredine sedmice u Srbiji će biti veoma toplo.

Maksimalna temperatura biće i do 33°C, lokalno u sredu i do 34. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom posle podne očekuju se samo na planinama na jugu i jugozapadu Srbije. U noći ka četvrtku do severozapada Srbije stići će hladni front, koji će se tokom četvrtka premeštati preko ostalih delova Srbije i doneti drastično zahlađenje, kišu, pljuskove i grmljavinu, jak severozapadni vetar i obilne padavine. Očekuju se i grmljavinske oluje sa gradom i olujnim vetrom. U petak