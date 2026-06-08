Razoran zemljotres pogodio Filipine: Prvo udario jačine 7,8, usledio niz stravičnih potresa

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Razoran zemljotres pogodio Filipine: Prvo udario jačine 7,8, usledio niz stravičnih potresa

Razoran zemljotres magnitude 7.8 stepeni Rihtera zabeležen je u noći između nedelje i ponedeljka, oko 1.30 časova po srpskom vremenu na području Filipina.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 22 kilometra jugozapadno od Glana. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 45 kilometara ispod površine zemlje. Nakon ovog razornog, usledio je niz snažnih potresa, od čega je najjači bio 6.5 stepeni po Rihteru. Prvi potres izazvao je cunami, a talasi su bili visine oko jednog metra. Prema prvim informacijama pričinjena je
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