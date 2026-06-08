Razorni zemljotres na Filipinima odneo najmanje jedan život: Srušene brojne zgrade i kuće

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs
Razorni zemljotres na Filipinima odneo najmanje jedan život: Srušene brojne zgrade i kuće

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale koji je u ponedeljak pogodio južni deo Filipina, odneo je najmanje jedan život, a brojne zgrade i kuće su srušene.

Odmah nakon potresa izdato je upozorenje na cunami širom regiona. Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike pogođenih priobalnih regiona da se odmah presele na više terene, nakon što je zemljotres registrovan oko 24 kilometra zapadno od provincije Sarangani na ostrvu Mindanao. "Za sada je prijavljena jedna žrtva i četiri povređene osobe. Ovo je samo početni izveštaj", rekao je za AFP glavni narednik Robert Dagon iz policije grada General Santosa.
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