Razorni zemljotres na Filipinima odneo najmanje tri života: Srušene brojne zgrade i kuće

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf.rs
Razorni zemljotres na Filipinima odneo najmanje tri života: Srušene brojne zgrade i kuće

Zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale koji je u ponedeljak pogodio južni deo Filipina, odneo je najmanje tri života, a brojne zgrade i kuće su srušene.

Odmah nakon potresa izdato je upozorenje na cunami širom regiona. Policija je potvrdila da je i najmanje pet ljudi povređeno, prenosi BBC. Vlasti na Filipinima i u Indoneziji pozvale su stanovnike pogođenih priobalnih regiona da se odmah presele na više terene, nakon što je zemljotres registrovan oko 24 kilometra zapadno od provincije Sarangani na ostrvu Mindanao. "Za sada je prijavljena jedna žrtva i četiri povređene osobe. Ovo je samo početni izveštaj", rekao je
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