Zemljotres u Albaniji, zatreslo se nedaleko od sela Golemi

Zemljotres magnitude 3,9 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak 8. juna 2026. godine u 22,56 časova, na području Albanije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.17 i dužine 19.96 nedaleko od sela Golemi. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)