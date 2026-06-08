Raste broj žrtava razornog zemljotresa: Poginule 32 osobe, izdato upozorenje na cunami (foto)

BROJ poginulih u zemljotresu jačine 7,8 stepeni Rihterove skale koji je danas pogodio Filipine povećan je na 32, javlja Rojters.

Foto: AP Photo/(STR) Procenjuje se da je povređeno nešto više od 200 ljudi, a nešto više od 10 njih se vodi kao nestalo. Preliminarna procena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni u potpunosti. Upozorenje na opasnost od cunamija izdato je i na Filipinima i u Indoneziji. U te dve zemlje zabeleženi su talasi visine do jednog metra. Filipinske vlasti upozorile su svoje građane da se evakišu u područja na većim nadmorskim