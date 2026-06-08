Za šta si spreman da se žrtvuješ (i da li je to zaista tvoje)

Bez mogućnosti da nešto izgubiš, nema ni mogućnosti da nešto zaista imaš

Živimo u vremenu u kome je sve dopušteno, sve relativno, sve podložno ironiji i distanci. I upravo u toj prividnoj slobodi gubimo ono što bi trebalo da nam nešto znači, jer imati stav danas ne znači mnogo ako taj stav nema značaj koji si spreman da braniš, a još manje ako nema cenu koju si spreman da platiš. Imamo bezbroj mišljenja, menjamo ih lako, prilagođavamo ih kontekstu, društvu, situaciji, i to zovemo fleksibilnošću, a zapravo se radi o tome da nemamo ništa