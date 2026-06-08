Za šta si spreman da se žrtvuješ (i da li je to zaista tvoje)

Velike priče pre 13 minuta  |  Piše Milan Damjanac
Za šta si spreman da se žrtvuješ (i da li je to zaista tvoje)

Bez mogućnosti da nešto izgubiš, nema ni mogućnosti da nešto zaista imaš

Živimo u vremenu u kome je sve dopušteno, sve relativno, sve podložno ironiji i distanci. I upravo u toj prividnoj slobodi gubimo ono što bi trebalo da nam nešto znači, jer imati stav danas ne znači mnogo ako taj stav nema značaj koji si spreman da braniš, a još manje ako nema cenu koju si spreman da platiš. Imamo bezbroj mišljenja, menjamo ih lako, prilagođavamo ih kontekstu, društvu, situaciji, i to zovemo fleksibilnošću, a zapravo se radi o tome da nemamo ništa
Otvori na velikeprice.com

Velike priče »

Edine, ‘de razumi me ovog puta

Edine, ‘de razumi me ovog puta

Velike priče pre 1 dan
Istorijske lekcije Milana St. Protića: Da li je i ateizam fundamentalan?

Istorijske lekcije Milana St. Protića: Da li je i ateizam fundamentalan?

Velike priče pre 23 sata
Anatomija jednog samoubojstva

Anatomija jednog samoubojstva

Velike priče pre 23 sata
Šta rade Bugari na Antarktiku?

Šta rade Bugari na Antarktiku?

Velike priče pre 23 sata
Kuca, maca i beba: Zašto je dobro da deca odrastaju uz životinje

Kuca, maca i beba: Zašto je dobro da deca odrastaju uz životinje

Velike priče pre 24 sata
Velike priče »

Društvo, najnovije vesti »

Za šta si spreman da se žrtvuješ (i da li je to zaista tvoje)

Za šta si spreman da se žrtvuješ (i da li je to zaista tvoje)

Velike priče pre 13 minuta
Počinje Petrovski post

Počinje Petrovski post

RTV pre 1 sat
Pavlović (NPS): Osuda upada u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića

Pavlović (NPS): Osuda upada u advokatsku kancelariju Zdenka Tomanovića

Beta pre 4 sati
CIK Kosova: Prema preliminarnim rezultatima Samoopredeljenje dobilo 43.43 odsto glasova

CIK Kosova: Prema preliminarnim rezultatima Samoopredeljenje dobilo 43.43 odsto glasova

Beta pre 4 sati
Simić: Po preliminarnim rezultatima Srpska lista osvojila svih deset mandata na izborima na Kosovu

Simić: Po preliminarnim rezultatima Srpska lista osvojila svih deset mandata na izborima na Kosovu

Beta pre 4 sati