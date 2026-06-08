Danas počinje Petrovski post – vreme duhovnog i telesnog uzdržanja za pravoslavne vernike Petrovski post

Srbija, 8. jun 2026. – Pravoslavni vernici danas započinju Petrovski post, jedan od četiri velika višednevna posta u toku crkvene godine, koji je posvećen Svetim apostolima Petru i Pavlu.

Post traje do 11. jula, a završava se uoči Petrovdana, praznika koji Srpska pravoslavna crkva obeležava 12. jula. Za razliku od Božićnog, Vaskršnjeg i Gospojinskog posta, Petrovski post nema uvek isto trajanje. Njegov početak zavisi od datuma Vaskrsa, jer počinje prvog ponedeljka nakon Nedelje svih svetih, dok se završava uvek pred praznik Svetih apostola Petra i Pavla. Ovaj post ustanovljen je u čast apostola koji su, prema hrišćanskom predanju, postom i molitvom